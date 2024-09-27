Стало известно, какие объекты построят в Новом Ташкенте, Бухаре и Хиве

Хива — одно из главных туристических направлений республики. Чтобы создать еще больше удобств для гостей древнего города, планируют построить путепровод рядом с железнодорожным вокзалом. Эта 450-метровая дорога позволит организовать отдельное движение транспорта, а пешеходы смогут безопасно передвигаться между вокзалом и Ичан-Калой — исторической, огороженной крепостью во внутренней части Хивы, которой более 2 500 лет.