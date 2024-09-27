Стало известно, какие объекты построят в Новом Ташкенте, Бухаре и Хиве

Строительство первых сооружений в Новом Ташкенте началось 3 апреля текущего года. Глава государства подчеркнул символичность того, что грандиозный проект начинается с возведения центров науки и духовности. По его словам, это станет основой и примером идеи построения просвещенного общества.
«Одним из таких объектов является комплекс, включающий Международный научно-исследовательский центр имени Алишера Навои, Музей литературы и Национальный центр макома. Он спроектирован всемирно известным бюро “Zaha Hadid Architects”. В нем сочетаются эстетика и комфорт, сооружение гармонично вписывается в окружающую среду. Ожидается, что благодаря этим особенностям комплекс станет одним из центров притяжения международного туризма».
Еще одна точка роста Нового Ташкента — река Чирчик. Для создания достойных условий для жителей и гостей планируют создать рекреационную зону на участке протяженностью около 6 километров. Для этого побережье благоустроят и озеленят, на территории построят гостиницы, оздоровительные и развлекательные заведения.
В Бухаре появится новый кампус для университета. В настоящее время в Бухарском государственном университете обучаются более 21 тыс. молодых людей, в нем 10 факультетов и 8 общежитий. Однако здания расположены в разных районах города, что создает неудобство преподавателям и студентам.
Новый кампус постоят на окраине Бухары.
«В проектируемом комплексе площадью 43 гектара будут компактно размещены все факультеты, администрация, общежития, лаборатории, библиотека, стадион, спортивный зал и амфитеатр. Будут созданы современные условия для проведения занятий и прохождения практики. Вместимость общежитий увеличится с 3 тысяч до 6 тысяч мест. На свободных участках будут высажены деревья и создан парк».
Хива — одно из главных туристических направлений республики. Чтобы создать еще больше удобств для гостей древнего города, планируют построить путепровод рядом с железнодорожным вокзалом. Эта 450-метровая дорога позволит организовать отдельное движение транспорта, а пешеходы смогут безопасно передвигаться между вокзалом и Ичан-Калой — исторической, огороженной крепостью во внутренней части Хивы, которой более 2 500 лет.
Президенту рассказали также о подготовке к 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет в 2025 году Самарканде.
«Фонд развития культуры и искусства, Национальная комиссия Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО и другие организации принимают меры по сохранению объектов культурного наследия города Самарканда, организации экскурсий и выставок. В гостиницах и местах проведения мероприятий будут созданы все необходимые условия. Запланированы скоординированные меры по организации визитов участников сессии, культурных программ, транспортного и медицинского обслуживания».
Глава государства дал указания по совершенствованию проектов и повышению качества проводимых работ.
Также речь шла о реализации инвестпрограмм в Ташкенте. Отмечалось, что за прошедший период текущего года освоено инвестиций на сумму $2 млрд долларов. Сдано в эксплуатацию около 200 промышленных проектов, создано более 25 тыс. рабочих мест. В частности, в технопарке Янгихаетского района строят 46 предприятий.
Президент подчеркнул необходимость своевременного запуска запланированных проектов к концу года и важность энергосбережения.