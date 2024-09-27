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Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения президента Владимира Путина об обновлении политики РФ в области ядерного сдерживания, об этом он сообщил, выступая в Atlantic Council в Вашингтоне.

Источник: Reuters

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», — сказал Столтенберг. «Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета Безопасности РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

НАТО