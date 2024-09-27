Токаев направил телеграмму Бердымухамедову

С 2018 года решением меджлиса Туркменистана его празднование перенесено на 27 сентября. Напомним, в августе во время своего визита в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Сердар Бердымухамедов пригласил Токаева посетить Туркменистан.