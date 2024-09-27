Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев направил телеграмму Бердымухамедову

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

В своей поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил яркие успехи Ашхабада в государственном строительстве, подчеркнул высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене, достигнутый благодаря конструктивному подходу к выстраиванию взаимоотношений с зарубежными партнерами.

Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему всемерному углублению двустороннего стратегического партнерства.

Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана — благоденствия и прогресса.

Согласно информации на сайте Исполкома СНГ, День независимости Туркменистана отмечается 27 сентября. 27 октября 1991 года Верховный совет Туркменской Советской Социалистической Республики принял Конституционный закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана». Данным законом в границах территории Туркменской ССР было провозглашено независимое демократическое государство Туркменистан.

С 2018 года решением меджлиса Туркменистана его празднование перенесено на 27 сентября. Напомним, в августе во время своего визита в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Сердар Бердымухамедов пригласил Токаева посетить Туркменистан.