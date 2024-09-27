Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение о взаимной отмене виз с Турцией. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Сообщается, что глава государства 26 сентября подписал указ № 376, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Беларуси и Турции от 29 марта 2013 года, касающееся взаимной отмены виз.
В пресс-службе пояснили, что, согласно проекту международного договора, водители и экипажи транспортных средств (речь идет про граждан Беларуси и Турции), которые выполняют международные перевозки грузов и пассажиров, будут освобождаться от визовых требования при въезде, выезде, а также транзите и временном пребывании на территории государства другой страны в течение 90 дней в любом из периодов в 180 дней. Сейчас это до 30 дней, однако не более 90 дней в году.
Сказано, что на проведение переговоров про указанному проекту протокола, а также на его подписание было уполномочено Министерство иностранных дел Беларуси.