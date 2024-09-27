Лукашенко одобрил поправки в соглашение о взаимной отмене виз с Турцией

В пресс-службе пояснили, что, согласно проекту международного договора, водители и экипажи транспортных средств (речь идет про граждан Беларуси и Турции), которые выполняют международные перевозки грузов и пассажиров, будут освобождаться от визовых требования при въезде, выезде, а также транзите и временном пребывании на территории государства другой страны в течение 90 дней в любом из периодов в 180 дней. Сейчас это до 30 дней, однако не более 90 дней в году.