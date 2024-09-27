В Хабаровском крае скорректируют бюджет на 2024 год

Краевой бюджет на 2024 год скорректируют. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу законодательной думы Хабаровского края.
Предлагается уточнить показатели доходов и расходов края в связи с развитием экономики и увеличением поступлений в бюджет из федерального бюджета, а также платежей по отдельным видам налогов.
Доходы краевого бюджета на текущий год предлагается увеличить на 11,8 млрд рублей, расходы на 14,8 млрд рублей.
Дополнительные средства направляются на строительство объектов капитального строительства и социальных объектов, финансовую помощь муниципальным образованиям, снижение платежей населения за электрическую и тепловую энергию, поддержку военнослужащих, заработную плату работникам бюджетной сферы.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что сенатором от Законодательной думы Хабаровского края единогласно был избран Виктор Калашников. Его полномочия как депутата прекращены досрочно.