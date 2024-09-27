Призывная комиссия создана в Свердловской области

Осенний призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. По плану в Свердловской области должны призвать в армию более 3 тыс. новобранцев. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, срочники по-прежнему не будут отправляться на СВО. Службу призывники станут проходить во всех военных округах страны, за исключением территорий новых регионов.