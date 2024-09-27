Страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса

«Китай, Бразилия и их единомышленники из стран глобального Юга создадут платформу “Друзья мира” по [разрешению] украинского кризиса», — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР. Он отметил, что это будет «попытка Китая, Бразилии и стран глобального Юга добиться мира».