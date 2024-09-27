Страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира», чтобы способствовать мирному разрешению украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.
«Китай, Бразилия и их единомышленники из стран глобального Юга создадут платформу “Друзья мира” по [разрешению] украинского кризиса», — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР. Он отметил, что это будет «попытка Китая, Бразилии и стран глобального Юга добиться мира».
Китайский дипломат добавил, что «Друзья мира» — это «не закрытая группа, а открытая платформа, она стремится не к конкуренции и конфронтации, а к инклюзивному диалогу».