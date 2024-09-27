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ВС РФ взяли под контроль Лесовку в ДНР. Военная операция на Украине, день 947-й

Российские военные взяли под контроль Лесовку в ДНР. Средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников над Ростовской областью и еще три - над Белгородской. Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что встретится с Зеленским 28 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине. "Газета.Ru" ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:33 ❗️ Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса — глава МИД КНР.

8:29 Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине.

8:26 В Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец, сообщил на своей странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) комитет по делам молодежи и спорта Верховной рады.

Утверждается, что Гаврилец, который служил старшим оператором группы специального назначения, погиб во время выполнения «спецзадания» в Курской области.

8:23 Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

8:20 Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что 28 сентября встретится с Владимиром Зеленским в своем небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

8:17 Семь беспилотников ночью были уничтожены под ростовским Новошахтинском, из-за падения обломков в поле загорелась трава, огонь уже потушен, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.

8:15 «Страна.ua» ночью сообщала о взрывах в Днепре.

8:12 Взрывы ночью произошли в Измаиле Одесской области, сообщил «24-й канал».

8:10.

8:05 Средства ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской, сообщили в Минобороны.

8:03 ❗️ Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Лесовки в ДНР, Белоусов направил бойцам поздравительную телеграмму.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 947-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.