ВС РФ взяли под контроль Лесовку в ДНР. Военная операция на Украине, день 947-й

Российские военные взяли под контроль Лесовку в ДНР. Средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников над Ростовской областью и еще три - над Белгородской. Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что встретится с Зеленским 28 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине. "Газета.Ru" ведет хронику событий.