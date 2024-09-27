Премьер Дорин Речан возглавит делегацию Молдовы на 79-й сессии Генассамблеи ООН

Председатель правительства выступит с речью на пленарном заседании Генассамблеи, где подчеркнет вклад Республики Молдова в решение таких глобальных проблем, как региональная безопасность, изменение климата, и выступит за укрепление международное сотрудничество в рамках ООН, проинформировали в пресс-службе кабмина.
Дорин Речан также проведет встречи на высоком уровне с коллегами и руководством ООН, а по итогам визита встретится с представителями молдавской диаспоры в США.
Генеральная Ассамблея ООН является важнейшим международным форумом, основной темой которого является «Единство в многообразии ради мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для всех и повсюду».