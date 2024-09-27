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Премьер Дорин Речан возглавит делегацию Молдовы на 79-й сессии Генассамблеи ООН

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан направится в США во главе делегации страны для учатстия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью Йорке.

Источник: Sputnik.md

Председатель правительства выступит с речью на пленарном заседании Генассамблеи, где подчеркнет вклад Республики Молдова в решение таких глобальных проблем, как региональная безопасность, изменение климата, и выступит за укрепление международное сотрудничество в рамках ООН, проинформировали в пресс-службе кабмина.

Дорин Речан также проведет встречи на высоком уровне с коллегами и руководством ООН, а по итогам визита встретится с представителями молдавской диаспоры в США.

Генеральная Ассамблея ООН является важнейшим международным форумом, основной темой которого является «Единство в многообразии ради мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для всех и повсюду».

ООН