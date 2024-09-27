Власти Ростова прокомментировали инцидент с кричалкой о «жёлто-синих»

Власти Ростова прокомментировали инцидент с футбольной кричалкой о «жёлто-синих». Её в день одного из матчей опубликовал в своём микроблоге глава администрации Алексей Логвиненко.
Это не понравилось одному из жителей города, который пожаловался на действия градоначальника. Обратившийся мужчина решил, что фраза носит политический подтекст.
«Жёлтый и синий являются официальными цветами футбольного клуба “Ростов”, а также сочетание цветов флага Ростовской области. “Жёлто-синий — самый сильный” — популярная фанатская кричалка. Пост в поддержку ФК “Ростов” не несёт никакой политической подоплеки», — ответили в администрации Ростова на запрос 161.RU.
Это уже не первый раз, когда был поднят вопрос по поводу жёлто-синей формы ФК «Ростов».