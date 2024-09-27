Reuters узнал о тупике США на Ближнем Востоке из-за «хромой утки» Байдена

Reuters напоминает, что в течение последнего года Байдену пришлось приложить немало усилий, чтобы продолжать поддержку Израиля в его праве на самооборону в секторе Газа и на северных границах, одновременно стараясь избежать перерастания конфликта в более масштабный, который мог бы затронуть весь регион. Тем не менее он «снова и снова сталкивался с недостатками этой стратегии», последним из которых стало отклонение Израилем в четверг поддержанного США предложения о 21-дневном перемирии на границе с Ливаном, пишет агентство.