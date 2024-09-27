Bloomberg узнал об угрозе срыва поставок оружия Украине в 2025 году

В проекте бюджета Украины на 2025 год заложен дефицит в 19,4% ВВП. Чтобы покрыть его, Киеву потребуется порядка $35 млрд дополнительных вложений. Более половины этой суммы выделят Международный валютный фонд (МВФ) и ЕС, дополнительно Украина будет нуждаться в $15 млрд. По словам чиновников, с которыми поговорил Bloomberg, для покрытия этого дефицита могут потребоваться дополнительные кредиты от стран G7.