Президент Казахстана посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия.
Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами, отметили в Акорде.
АСТАНА, 27 сен — Sputnik. Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область.
Президент Казахстана посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия.
Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами, отметили в Акорде.