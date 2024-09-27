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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область

АСТАНА, 27 сен — Sputnik. Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область.

Источник: Акорда

Президент Казахстана посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия.

Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами, отметили в Акорде.