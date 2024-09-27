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Соглашение о сотрудничестве подписали МИД Узбекистана и Австрии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На встрече стороны подписали программу соглашения, которая охватила приоритетные направления сотрудничества во всех областях.

Бахтиёр Саидов и Александр Шалленберг также обменялись мнениями по региональной и глобальной динамике.