Соглашение о сотрудничестве подписали МИД Узбекистана и Австрии

На встрече стороны подписали программу соглашения, которая охватила приоритетные направления сотрудничества во всех областях.
Бахтиёр Саидов и Александр Шалленберг также обменялись мнениями по региональной и глобальной динамике.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
На встрече стороны подписали программу соглашения, которая охватила приоритетные направления сотрудничества во всех областях.
Бахтиёр Саидов и Александр Шалленберг также обменялись мнениями по региональной и глобальной динамике.