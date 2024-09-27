Лукашенко одобрил проекты для возможности получения алиментов в странах СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 сентября, в четверг, одобрил проекты для возможности получения алиментов в странах СНГ. Об этом информирует пресс-служба президента.
Говорится, что глава государства подписал указ № 375, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов, касающиеся внесения изменений в конвенции о правовой помощи, а также о правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года.
В пресс-службе обратили внимание на то, что указанными проектами протоколов предусматривается закрепление в конвенциях положений, которые дадут возможность обеспечить принудительное исполнение судебных приказов (определений о судебном приказе) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах — участниках СНГ.
Сообщается, что на проведение переговоров по проектам было уполномочено Министерство юстиции. Также сказано, что реализация вносимых проектами протоколов изменений даст возможность гражданам беспрепятственно получать алименты в странах СНГ.