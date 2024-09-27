Лукашенко одобрил проекты для возможности получения алиментов в странах СНГ

Говорится, что глава государства подписал указ № 375, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов, касающиеся внесения изменений в конвенции о правовой помощи, а также о правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года.