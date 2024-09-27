Инвестиции в производство в Красноярском крае превысят полтриллиона рублей

Традиционно самыми большими по объему расходов являются госпрограммы социального блока. Так, трехлетнее финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» запланировано на уровне 190,3 млрд рублей, госпрограммы «Развитие образования» — 313 млрд, а госпрограммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» — 178,6 млрд.
В целом на заседании по различным направлениям распределены 1,2 трлн рублей расходов на 2025−2027 годы.
«В Красноярском крае проведена серьезная подготовительная работа. С учетом федеральных подходов и обсуждения на уровне губернатора края сформированы ключевые региональные приоритеты. Особое внимание будет уделено участию в новых национальных проектах, выполнению социальных обязательств перед населением и развитию инфраструктуры. Мы также продолжим поддерживать территории и расширять практику вовлечения граждан в принятие бюджетных решений», — цитирует пресс-служба краевого кабмина вице-премьера правительства региона Владимира Бахаря.
Произошел ряд изменений в структуре краевых госпрограмм. В результате укрупнения госпрограмм и с учетом новых национальных целей теперь в Красноярском крае будет действовать 21 госпрограмма.
К числу обновленных относятся: госпрограмма «Комплексное развитие территорий и содействие развитию местного самоуправления», объединившая меры поддержки и развитие территорий; госпрограмма «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», объединившая вопросы благоустройства и жилищной политики; госпрограмма «Развитие промышленности, энергетики, малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности», объединившая все механизмы поддержки бизнеса; госпрограмма «Развитие лесного хозяйства, воспроизводство и использование природных ресурсов», объединившая политику в области природных запасов края; госпрограмма «Укрепление единства российской нации, реализация государственной национальной политики и содействие развитию институтов гражданского общества», объединившая политику в области гражданского общества.
Отдельной новой государственной программой Красноярского края с 2025 года станет «Развитие туризма», разработанная по поручению губернатора. Финансирование документа на три года составит 5,6 млрд рублей.
На ближайшем заседании краевого правительства планируется рассмотреть прогноз социально-экономического развития на три года, основные направления бюджетной и налоговой политики, а также общие параметры краевого бюджета. Готовый проект бюджета на 2025−2027 годы будет внесен на рассмотрение регионального парламента до 15 октября.
В пресс-службе краевого кабинета министров сегодня рассказали некоторые подробности о планах правительства.
Так, за три ближайших года в регионе намечено завершение строительства или реконструкции шести детских садов, 27 школ и образовательных центров, двух зданий центра подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Финансирование региональной программы «Развитие образования» на 2025−2027 годы составит около 313 млрд рублей. Только в 2025 году на развитие отрасли направят более 109 млрд.
Правительство края утвердило также государственную программу «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Общий объем финансирования мероприятий программы на три года составит 2,9 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов.
Объем производства в крае увеличится благодаря реализации инвестпроектов, общий размер инвестиций за три года составит порядка 503 млрд рублей.