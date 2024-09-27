Инвестиции в производство в Красноярском крае превысят полтриллиона рублей

Так, за три ближайших года в регионе намечено завершение строительства или реконструкции шести детских садов, 27 школ и образовательных центров, двух зданий центра подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Финансирование региональной программы «Развитие образования» на 2025−2027 годы составит около 313 млрд рублей. Только в 2025 году на развитие отрасли направят более 109 млрд.