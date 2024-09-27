Молдова намерена сотрудничать с Испанией в области обороны

На двусторонней встрече стороны обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и перспективы укрепления отношений между двумя министерствами, а также обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и «о том, как Королевство Испания могло бы поддержать Республику Молдова в ее стремлении укрепить обороноспособность», информирует пресс-служба ведомства.