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Молдова намерена сотрудничать с Испанией в области обороны

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Документ о намерениях по продвижению сотрудничества в области обороны между Молдовой и Испанией подписали в Мадриде главы оборонных ведомств двух стран Анатолие Носатый и Маргарита Роблес.

Источник: Ministry of Defense

Министр обороны Молдовы посетил Испанию с официальным визитом по приглашению главы оборонного ведомства этой страны.

На двусторонней встрече стороны обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и перспективы укрепления отношений между двумя министерствами, а также обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и «о том, как Королевство Испания могло бы поддержать Республику Молдова в ее стремлении укрепить обороноспособность», информирует пресс-служба ведомства.

Анатолие Носатый поблагодарил испанскую сторону за помощь в рамках двустороннего партнерства, а также за вклад в программы Европейского инструмента мира и Индивидуального пакета поддержки — Расширенного пакета DCBI (Enhanced DCBI) Европейского союза.

Молдавский министр приветствовал поддержку со стороны Испании евроинтеграционного курса Молдовы.