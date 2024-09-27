Китайской народной республике 75 лет

От закрытости и полузакрытости к высокому уровню открытости, политика открытости Китая привела к большим достижениям, которые привлекли внимание всего мира. Общая доля импорта и экспорта товаров Китая на международном рынке увеличилась с менее чем 1% в 1978 году до 12,4% в 2023 году, что сделало Китай крупнейшей страной в мире по торговле товарами семь лет подряд. Общий объем импорта и экспорта услуг Китая увеличился с 4,69 млрд долларов США в 1982 году до 933,1 млрд долларов США в 2023 году, среднегодовой темп роста составил 13,8%, а в глобальном рейтинге Китай поднялся с 34-го на 4-е место. Объём фактически использованных прямых иностранных инвестиций в Китае в 2023 году составил 163 миллиарда долларов США, что в 176 раз больше, чем в 1983 году, и Китай остается мировым лидером уже много лет подряд. Объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом составил 130,1 млрд долларов США, и по этому показателю входил Китай в тройку крупнейших в мире 11 лет подряд. Китай подписал более 230 документов о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь» с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями. Грузовые поезда Китай-Европа курсируют более чем в 200 городах в 25 европейских странах. Создание сообщества единой судьбы человечества превратилось из китайской инициативы в международный консенсус. Инициатива глобального развития, Инициатива глобальной безопасности и Инициатива глобальной цивилизации вызвали широкий резонанс.