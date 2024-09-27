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Токаев почтил память Яссауи

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Президент Касым-Жомарт Токаев почтил память Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи», — говорится в сообщении.

Рабочий визит президента в Туркестанскую область начался с посещения мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

Глава государства почтил память значимого для всего тюркского мира поэта, мыслителя и духовного учителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о комплексных научно-исследовательских работах, проводимых в мавзолее, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.