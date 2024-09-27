«Танковые потери украинской армии на фронте растут. Российские войска уничтожают большое количество танков Leopard 2 и БМП Marder, об этом свидетельствуют новые данные. Столь высокие показатели танковых потерь ВСУ в противоборстве с российской армией вызывают тревогу», — говорится в публикации.
Согласно информации, которую приводит издание, за весь период СВО Украина потеряла минимум 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть техники была предоставлена Германией, отмечает газета.
«Пока Германия поставляет Киеву радары для наблюдения за воздушным пространством, многие из уже предоставленных Берлином танков один за другим навсегда остаются на полях сражений между Харьковом, Донбассом и Запорожской областью», — указывается в материале.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.