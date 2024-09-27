Лукашенко: у школьников должны быть равные условия для поступления в вузы

Прежде чем начать общение, глава государства решил сказать несколько слов, как говорится, на злобу дня. «Я достаточно информирован о многих процессах в обществе. В том числе знаком (и очень хорошо знаком) с вашими учебными программами, отслеживаю, как проходят вступительные экзамены, распределение. О чем вы пишите, говорите, спорите, в общих чертах мне тоже известно», — отметил Александр Лукашенко.
Он признался, что как Президента его прежде всего волнует вопрос доступности высшего образования. «Главное состоит в том, чтобы каждый из наших молодых ребят, закончивших среднюю школу, имел возможность поступить в вуз. На равных», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко рассказал, что в его время поступить в вуз было очень сложно. Конкурсы были очень высокими, к тому же свой отпечаток накладывала и коррумпированность системы образования. Сейчас есть другая проблема — недобор на определенные специальности. С этим вопросом еще предстоит разобраться, отметил Президент.
«Я стремлюсь делать все, чтобы все имели равные условия», — заявил белорусский лидер.