Лукашенко: у школьников должны быть равные условия для поступления в вузы

Прежде чем начать общение, глава государства решил сказать несколько слов, как говорится, на злобу дня. «Я достаточно информирован о многих процессах в обществе. В том числе знаком (и очень хорошо знаком) с вашими учебными программами, отслеживаю, как проходят вступительные экзамены, распределение. О чем вы пишите, говорите, спорите, в общих чертах мне тоже известно», — отметил Александр Лукашенко.