Минниханов — депутатам: «Своей работой вы должны оправдать доверие избирателей»

Минниханов напомнил, что в следующем году состоятся выборы Раиса Республики Татарстан, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Он обратил внимание, что от слаженной работы государственной и муниципальной власти, депутатского корпуса зависит дальнейшее развитие Татарстана и благополучие граждан.