Минниханов — депутатам: «Своей работой вы должны оправдать доверие избирателей»

«8 сентября сформирован седьмой созыв Государственного Совета Республики Татарстан, перед которым стоят важнейшие задачи по укреплению российской государственности, сохранению исторической справедливости, обеспечению общественно-политической стабильности. Своей работой вы должны оправдать оказанное доверие избирателей», — подчеркнул руководитель республики.
Минниханов напомнил, что в следующем году состоятся выборы Раиса Республики Татарстан, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Он обратил внимание, что от слаженной работы государственной и муниципальной власти, депутатского корпуса зависит дальнейшее развитие Татарстана и благополучие граждан.
«Крайне важно поддерживать постоянную обратную связь с населением, оперативно и качественно реагировать на все запросы».
Руководитель напомнил, что нужно задействовать все возможные каналы коммуникации, включая социальные сети, а также системы «Народный контроль», «Инцидент менеджмент», Платформа обратной связи.