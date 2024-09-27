Лукашенко назвал санкции против Беларуси фашизмом

Александр Лукашенко обратил внимание, что Запад ввел санкции не против него лично (как там говорят, диктатора), а против всей страны и всех белорусов, в том числе и студентов, их родителей, близких. «Это фашизм, — убежден Президент. — Но они же нас учат демократии, они от нас требуют гуманности. Это даже не двойные стандарты, а полная деградация человеческой совести и достоинства».