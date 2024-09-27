Лукашенко назвал санкции против Беларуси фашизмом

Александр Лукашенко обратил внимание, что Запад ввел санкции не против него лично (как там говорят, диктатора), а против всей страны и всех белорусов, в том числе и студентов, их родителей, близких. «Это фашизм, — убежден Президент. — Но они же нас учат демократии, они от нас требуют гуманности. Это даже не двойные стандарты, а полная деградация человеческой совести и достоинства».
Глава государства напомнил, что Беларусь является экспортно ориентированной страной с открытой экономикой. «Поэтому нас душат санкциями, вынуждая всех нас искать новые рынки сбыта и поставки комплектующих, выпуск которых мы еще не освоили. И мы их находим. Знаем, все трудности для нас временные. Это время возможностей», — отметил Президент. Он обратил внимание, что в глобальном мире невозможно закрыть трансфер технологий или продукции, это просто нереально.
Более того, санкции подстегнули, заставили шевелиться, идти вперед. Например, конструкторские бюро крупных предприятий, Академия наук Беларуси, а также и отечественные вузы активно занимаются импортозамещением. «Это правильно, да и выхода у нас другого просто нет, если мы хотим выжить. Если не научимся делать комплектующие для своей продукции, то эта продукция никому не нужна» — заметил Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что сейчас Беларусь производит современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны, которые по качеству не хуже лучших импортных образцов. «Есть достижения в микроэлектронике, даже ноутбук свой сделали, в информационных технологиях, фармацевтике, биотехнологиях. Это я только малую часть назвал. Страна развивается, люди также развиваются», — сказал Александр Лукашенко.
«И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности», — подчеркнул Президент.