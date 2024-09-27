Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

Пенсия военнослужащему — это ежемесячная выплата от государства, которую назначают тому по завершении службы или при получении инвалидности. Ее могут также получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца. В настоящее время средний размер военной пенсии — 41 тыс. руб.