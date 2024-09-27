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Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

В октябре в России вступят в силу несколько новых законов, один из которых касается поддержки военных пенсионеров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%. Эта мера коснется около 2,8 млн человек», — написал спикер нижней палаты.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.

Пенсия военнослужащему — это ежемесячная выплата от государства, которую назначают тому по завершении службы или при получении инвалидности. Ее могут также получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца. В настоящее время средний размер военной пенсии — 41 тыс. руб.

Кроме того, с 1 октября в силу вступает закон, согласно которому на 5,1% будут проиндексированы зарплаты работникам федеральных госучреждений, в том числе преподавателям федеральных вузов, сотрудникам гидрометеорологической службы, медработникам клинических центров. Соответствующее распоряжение подписал в августе глава правительства Михаил Мишустин.

Другие законы, о которых рассказал Володин:

  • о контроле за деятельностью платежных агентов — для этого создадут саморегулируемую организацию операторов по приему платежей;
  • о борьбе с «зеркалами» сайтов — копии пиратских ресурсов будет блокировать напрямую Роскомнадзор;
  • о защите интересов клиентов страховых компаний — физлиц, приобретающих полисы накопительного и инвестиционного страхования жизни, будут тестировать на квалификацию;
  • о пересмотре уровня риска подозрительных операций — попавшие в группу высокой степени риска совершения подозрительных операций юрлица и ИП смогут обратиться с заявлением о пересмотре их статуса;
  • о новых нормах при госзакупках — уточняются правила участия юрлиц в закупках и порядок рассмотрения жалоб;
  • о функционировании АИС страхования — россияне смогут бесплатно получить сведения из АИС о себе;
  • об информационных системах Росгвардии — у нее появятся собственные информсистемы в сферах оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности;
  • о новом порядке использования «сиротских» произведений — можно будет легально использовать тексты, фото и музыку, если авторы не известны, но еще не истек срок охраны прав.

Володин Вячеслав
закон