Молдавская полиция задержала активистов компартии

По его словам, один из агитаторов, пожилой человек в возрасте 81 года, был подвергнут унизительному обыску и допросу, у него отобрали телефон и деньги, а также требовали от него признаться, что он агитирует за деньги. В молдавской компартии отмечают, что агитаторов продержали в полицейском участке несколько часов, подвергали их унижениям и издевательствам, но в итоге отпустили, а листовки так и не вернули.