Молдавская полиция задержала активистов компартии

«Вниманию посольств, аккредитованных в Молдавии, и международных наблюдателей! Два агитатора от Партии коммунистов Республики Молдова, которые раздавали листовки с призывом голосовать против антизаконного референдума, безо всяких оснований были окружены и задержаны тремя автомобилями, полными сотрудниками полиции. Нам затыкают рот, чтобы люди не узнали правду о подлинных мотивах проведения референдума», — говорится в заявлении Воронина, размещенном на партийном сайте.
По его словам, один из агитаторов, пожилой человек в возрасте 81 года, был подвергнут унизительному обыску и допросу, у него отобрали телефон и деньги, а также требовали от него признаться, что он агитирует за деньги. В молдавской компартии отмечают, что агитаторов продержали в полицейском участке несколько часов, подвергали их унижениям и издевательствам, но в итоге отпустили, а листовки так и не вернули.
«Содержание этих листовок, вскрывающее глубинную суть этого мошеннического и противозаконного плебисцита, открывающее людям глаза на происходящую в стране трагедию, заставляет власть использовать правоохранительные органы как репрессивные… В дальнейшем истерика власти будет только нарастать. Цель проста — запугать тех, кто осмелился выступить против опасной и чреватой самыми трагичными последствиями для Конституции и государственности страны референдума», — добавил Воронин.
Он отметил, что подобное в стране происходит впервые, поскольку оппозицию ограничивают в праве выражать свое мнение. Экс-президент допускает, что ради своих евроинтеграциионных целей власти Молдавии могут окончательно уничтожить демократию в республике.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока «Победа» Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.