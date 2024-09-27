Раис Татарстана: Учеба в колледжах должна быть престижной

«Это особенно актуально с учетом роста в ближайшие годы выпускников 9-х классов. Есть хорошие примеры взаимодействия реального сектора экономики и образовательных учреждений», — сказал он.
По словам Минниханова, модернизации требует система среднего профессионального образования. Учеба в колледжах должна быть престижной. Подготовку специалистов нужно проводить по целевому принципу — с учетом потребностей предприятий и инвестиционных проектов. Большой дефицит кадров есть в машиностроении.
«Министерству образования совместно с предприятиями необходимо подготовить предложения по увеличению контрольных цифр приема и их профилизации», — сказал Рустам Минниханов.
Также, по его словам, особого внимания требует работа по популяризации рабочих профессий. Здесь важная роль отводится самим предприятиям, а также системе образования и СМИ.