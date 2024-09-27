Президент Молдавии подписала указ об отставке командующего армией Охладчука

Правительство Молдавии 18 сентября инициировало отставку Охладчука, который работал на указанных должностях с 8 ноября 2021 года.
«Президент Молдавии постановила: Эдуард Охладчук отправлен в отставку с поста начальника генерального штаба национальной армии, командующего национальной армией. Приказ вступает в силу в момент подписания», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента республики.
В молдавском минобороны заявили, что у Охладчука завершился срок контракта. При этом представители оппозиции, в частности соцпартии, полагают, что Охладчук «стал неудобен властям».
Охладчук был назначен на должность 8 ноября 2021 года.