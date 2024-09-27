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Президент Молдавии подписала указ об отставке командующего армией Охладчука

КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке бригадного генерала Эдуарда Охладчука с должности начальника главного штаба и командующего национальной армией.

Правительство Молдавии 18 сентября инициировало отставку Охладчука, который работал на указанных должностях с 8 ноября 2021 года.

«Президент Молдавии постановила: Эдуард Охладчук отправлен в отставку с поста начальника генерального штаба национальной армии, командующего национальной армией. Приказ вступает в силу в момент подписания», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента республики.

В молдавском минобороны заявили, что у Охладчука завершился срок контракта. При этом представители оппозиции, в частности соцпартии, полагают, что Охладчук «стал неудобен властям».

Охладчук был назначен на должность 8 ноября 2021 года.