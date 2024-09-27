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Лукашенко анонсировал создание белорусского мобильника

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал начало выпуска отечественного мобильного телефона, сообщает Тelegram-канал «Пул Первого».

«Вы видите, гаджеты превратились в боевое оружие. Так что это вопрос национальной безопасности!», — сказал президент.

Он также напомнил, что ранее в стране обновили матбазу на ряде предприятий и выпустили свой ноутбук.

Первый отечественный для массового сегмента — H-book (производитель — «Горизонт») — был презентован самим Лукашенко 1 сентября 2022 года во время открытого урока. Тогда, по его словам, в компьютере было около 12% белорусских комплектующих. Стояла задача довести долю до 30% к концу 2022 года.

В следующем году гендиректор «Горизонта» сообщил, что белорусские ноутбуки поставляются в 18 стран, в том числе в Казахстан, Россию и Армению. Он заверял, что в этих ноутбуках используется отечественное программное обеспечение.

В планах холдинга «Горизонт» тогда было начать выпуск моноблоков и мини-компьютеров.

Лукашенко Александр
технологии