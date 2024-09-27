Лукашенко анонсировал создание белорусского мобильника

Первый отечественный для массового сегмента — H-book (производитель — «Горизонт») — был презентован самим Лукашенко 1 сентября 2022 года во время открытого урока. Тогда, по его словам, в компьютере было около 12% белорусских комплектующих. Стояла задача довести долю до 30% к концу 2022 года.