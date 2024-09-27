Лукашенко анонсировал создание белорусского мобильника

«Вы видите, гаджеты превратились в боевое оружие. Так что это вопрос национальной безопасности!», — сказал президент.
Он также напомнил, что ранее в стране обновили матбазу на ряде предприятий и выпустили свой ноутбук.
Первый отечественный для массового сегмента — H-book (производитель — «Горизонт») — был презентован самим Лукашенко 1 сентября 2022 года во время открытого урока. Тогда, по его словам, в компьютере было около 12% белорусских комплектующих. Стояла задача довести долю до 30% к концу 2022 года.
В следующем году гендиректор «Горизонта» сообщил, что белорусские ноутбуки поставляются в 18 стран, в том числе в Казахстан, Россию и Армению. Он заверял, что в этих ноутбуках используется отечественное программное обеспечение.
В планах холдинга «Горизонт» тогда было начать выпуск моноблоков и мини-компьютеров.