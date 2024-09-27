Касым-Жомарт Токаев посетил лицей-интернат «Білім-Инновация» в Туркестане

В начале года лицей переехал из Кентау в новое здание в Туркестане, где в настоящее время обучаются более 500 человек. Президент осмотрел учебные кабинеты, спортивный зал и пообщался с учащимися. Он подчеркнул, что будущее страны в руках молодого поколения, и пожелал ученикам успехов в учебе.
Кроме того, в Туркестанской области в рамках национального проекта «Комфортная школа» строится 29 новых школ на 14 тысяч учеников. Дополнительно, за счет средств, изъятых у лиц, осужденных за коррупцию, будет построено 20 объектов образования, из которых 13 сдадут в этом году. До конца года планируется решить проблему аварийных и трехсменных школ в регионе.
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