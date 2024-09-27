Касым-Жомарт Токаев посетил лицей-интернат «Білім-Инновация» в Туркестане

Кроме того, в Туркестанской области в рамках национального проекта «Комфортная школа» строится 29 новых школ на 14 тысяч учеников. Дополнительно, за счет средств, изъятых у лиц, осужденных за коррупцию, будет построено 20 объектов образования, из которых 13 сдадут в этом году. До конца года планируется решить проблему аварийных и трехсменных школ в регионе.