Для президентских выборов и еврореферендума будет напечатано 1 809 бюллетеней

Бюллетени будут различаться по цвету: дымчато-серые для первого тура президентских выборов, серо-стальные — для второго тура и фиолетовые — для референдума. Цена одного бюллетеня составит 2,7 лея, стоимость общего тиража — 14 652,90 лея.
В четверг Центризбирком приступил к печати бюллетеней для избирателей, которые будут голосовать по почте в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.
Прием заявок на регистрацию от них завершился 6 сентября, проверка и обновление данных завершились 25 сентября. Как сообщили в ЦИК, было подтверждено 1 809 избирателей, которым будут отправлены бюллетени для голосования.
Период голосования по почте начинается с момента получения избирателем соответствующих материалов и завершается получением избирательным органом конвертов для голосования не позднее 18.00 по местному времени каждой из этих стран в четверг перед днем выборов, то есть, 17 октября 2024 года.
Президентские выборы и конституционный референдум в Молдове пройдут 20 октября 2024 года.