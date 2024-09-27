Для президентских выборов и еврореферендума будет напечатано 1 809 бюллетеней

Период голосования по почте начинается с момента получения избирателем соответствующих материалов и завершается получением избирательным органом конвертов для голосования не позднее 18.00 по местному времени каждой из этих стран в четверг перед днем ​​выборов, то есть, 17 октября 2024 года.