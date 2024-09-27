Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для президентских выборов и еврореферендума будет напечатано 1 809 бюллетеней

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Для президентских выборов (первый и второй тур) и республиканского конституционного референдума будет напечатано 1 809 бюллетеней, сообщили в Центризбиркоме.

Источник: Telegram / Comisia Electorala Centrala

Бюллетени будут различаться по цвету: дымчато-серые для первого тура президентских выборов, серо-стальные — для второго тура и фиолетовые — для референдума. Цена одного бюллетеня составит 2,7 лея, стоимость общего тиража — 14 652,90 лея.

В четверг Центризбирком приступил к печати бюллетеней для избирателей, которые будут голосовать по почте в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.

Прием заявок на регистрацию от них завершился 6 сентября, проверка и обновление данных завершились 25 сентября. Как сообщили в ЦИК, было подтверждено 1 809 избирателей, которым будут отправлены бюллетени для голосования.

Период голосования по почте начинается с момента получения избирателем соответствующих материалов и завершается получением избирательным органом конвертов для голосования не позднее 18.00 по местному времени каждой из этих стран в четверг перед днем ​​выборов, то есть, 17 октября 2024 года.

Президентские выборы и конституционный референдум в Молдове пройдут 20 октября 2024 года.