Демешин договорился о модернизации дорог по всему Хабаровскому краю

Во время рабочей поездки в столицу России губернатор Хабаровского края встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. С ним они обсудили реализацию в нашем регионе ряда важных проектов. Одним из знаковых вопросов стало обсуждение темы строительства дороги к будущему грузопассажирскому пункту на острове Большой Уссурийский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Создание международного пункта пропуска расширит внешнеэкономическое взаимодействие с партнерами из дружественных стран. К 2030 году через него будет перевозиться 1,3 млн тонн грузов и до 1,5 млн туристов, — отметил Дмитрий Демешин.
Другое важное направление работы в дорожной отрасли края — завершение реконструкции дороги «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын». Она соединяет 17 населенных пунктов, расположенных вдоль БАМа. Для обеспечения круглогодичного транспортного сообщения необходимо проведение реконструкции двух заключительных участков общей протяженностью 17 км. Стоимость работ составляет 3 млрд рублей.
Демешин прекрасно понимает, что без хорошей дорожной сети сложно выстраивать внешнеэкономические связи тем более в вопросах логистики. Именно поэтому стратегические вопросы он выводит напрямую на Росавтодор, ранее заручившись поддержкой президента РФ. Как итог — в край губернатор возвращается с конкретными решениями и договорённостями.