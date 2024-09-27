Демешин договорился о модернизации дорог по всему Хабаровскому краю

Демешин прекрасно понимает, что без хорошей дорожной сети сложно выстраивать внешнеэкономические связи тем более в вопросах логистики. Именно поэтому стратегические вопросы он выводит напрямую на Росавтодор, ранее заручившись поддержкой президента РФ. Как итог — в край губернатор возвращается с конкретными решениями и договорённостями.