Минниханов: Один из главных приоритетов — повышение рождаемости

В сфере здравоохранения Татарстана продолжается строительство современных больниц и высокотехнологичных медицинских центров. Ежегодно ремонтируются более ста медицинских учреждений. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.