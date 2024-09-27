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Минниханов: Один из главных приоритетов — повышение рождаемости

В сфере здравоохранения Татарстана продолжается строительство современных больниц и высокотехнологичных медицинских центров. Ежегодно ремонтируются более ста медицинских учреждений. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в республике ведется большая работа по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний.

«Один из наших главных приоритетов — повышение рождаемости. В начале текущего года Президент России Владимир Владимирович Путин открыл новый перинатальный центр при городской клинической больнице № 7, здесь принимают до 8 тыс. родов в год», — заметил Минниханов.

Для своевременного выявления заболеваний репродуктивной сферы проводятся профилактические осмотры среди подростков 15−17 лет. В десяти муниципальных образованиях реализуется новое направление диспансеризации — пилотный проект по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

«Необходимо тиражировать данный проект на всю республику», — подчеркнул Раис Татарстана.