Минниханов: Один из главных приоритетов — повышение рождаемости

По его словам, в республике ведется большая работа по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний.
«Один из наших главных приоритетов — повышение рождаемости. В начале текущего года Президент России Владимир Владимирович Путин открыл новый перинатальный центр при городской клинической больнице № 7, здесь принимают до 8 тыс. родов в год», — заметил Минниханов.
Для своевременного выявления заболеваний репродуктивной сферы проводятся профилактические осмотры среди подростков 15−17 лет. В десяти муниципальных образованиях реализуется новое направление диспансеризации — пилотный проект по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин.
«Необходимо тиражировать данный проект на всю республику», — подчеркнул Раис Татарстана.