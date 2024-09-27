В России отреагировали на призыв Узбекистана к Москве «заниматься своими делами»

«Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что было сделано этим как бы учителем, это как минимум правонарушение, может быть и больше. То, что говорит вице-спикер, как минимум вызывает недоумение», — прокомментировал Климов.