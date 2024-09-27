«Люди бежали, бросая свои дома и вещи»: волонтер из Хабаровска отправился на помощь беженцам в Курской области

«Было ли мне страшно ехать в Курск? Я задумывалась над этим вопросом, когда в 2022 году ехала в Мариуполь, Бердянск и в Старобешево с гуманитарной детской помощью. Поездка была экстремальная, нас было всего четверо. Сейчас есть опыт и готовность к неожиданностям. И теперь я вновь задала себе тот же вопрос и могу сказать, что страха я не испытываю. Есть определенные опасения, но они осознанные. К опасности я тоже всегда отношусь осознанно. И, кроме того, мне кажется, что я смогу среагировать правильно. А еще надеюсь, что ничего не случится и скоро в нашей стране наступит мир и покой», — рассказала редакции «КП» региональный директор по ДФО Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Ольга Щукина.