«Люди бежали, бросая свои дома и вещи»: волонтер из Хабаровска отправился на помощь беженцам в Курской области

Спасатели МЧС России и добровольцы оказывают помощь людям, пострадавшим после вторжения боевиков ВСУ в Курскую область. Более 30 волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям из разных регионов России находятся сейчас в Курске. В их числе поисковик Ольга Щукина из Хабаровска. Она приехала, чтобы вместе с другими ребятами помогать беженцам, которые покидали свои дома в чем были. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
СТРАШНО?
В Курске сейчас ребята из Хабаровского, Красноярского, Алтайского краев, Республик Хакасия, Коми, Якутия, Удмуртия и Тыва, Омской, Новосибирской и Московской областей. Корреспондент «КП» пообщался с Ольгой Щукиной, которая не первый раз отправилась в подобную поездку.
«Было ли мне страшно ехать в Курск? Я задумывалась над этим вопросом, когда в 2022 году ехала в Мариуполь, Бердянск и в Старобешево с гуманитарной детской помощью. Поездка была экстремальная, нас было всего четверо. Сейчас есть опыт и готовность к неожиданностям. И теперь я вновь задала себе тот же вопрос и могу сказать, что страха я не испытываю. Есть определенные опасения, но они осознанные. К опасности я тоже всегда отношусь осознанно. И, кроме того, мне кажется, что я смогу среагировать правильно. А еще надеюсь, что ничего не случится и скоро в нашей стране наступит мир и покой», — рассказала редакции «КП» региональный директор по ДФО Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Ольга Щукина.
ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ
Сейчас разворачивают работу в новом Центре гуманитарной помощи, пропускная способность которого будет наращиваться. В день такой центр сможет обслуживать около трех-четырех тысяч человек.
«Задач очень много — от мытья полов до разгрузки машин. Участвуют все, нам также помогают спасатели МЧС. Волонтеры-поисковики, одни из самых подготовленных для такой деятельности — это люди, готовые ко всему, поэтому ребята сюда и приехали. Лишних разговоров нет, также, как и каких-либо сомнений. Здесь каждый важен, нужен и знает, что, приехав помогать, будет делать то, что необходимо. Работаем с утра до ночи, даже поесть иногда забываем», — добавила Ольга.
ПОКИДАЛИ ДОМА В СПЕШКЕ
Волонтеры Национального Центра обладают навыками первой помощи и помогают в эвакуационно-стабилизационных пунктах, куда привозят раненых из зоны боевых действий. Основную работу волонтеры ведут в Центрах приема и передачи гуманитарной помощи, куда могут обратиться все, кто покидал свои дома в спешке.
«Люди, у которых не было времени даже собраться, конечно нуждаются во всем. Но такие центры в первую очередь направлены на то, чтобы закрыть самые первые потребности — дать людям предметы первой необходимости, питание, в том числе и детское. Есть отдельная очередь для людей с ограниченными возможностями, беременных женщин и для пожилых людей старше 80 лет, — всех, кто не может долго стоять в очереди», — добавила Ольга.
В Курске Ольга будет находиться не менее месяца. Периодически в городе включают серены оповещения. Люди реагируют спокойно, Ольга отмечает, что человек может привыкнуть к любым условиям. Работа волонтеров Национального Центра набирает обороты.
«Мы продолжаем активную деятельность. На следующей неделе планируем запустить единое окно, куда люди смогут обращаться за помощью, например подать запрос на восстановление документов, получить психологическую помощь, встать на биржу труда», — рассказал руководитель департамента по взаимодействию с регионами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа.