Лукашенко рассказал о своей самой экстремальной командировке

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы студентов инженерно-технических вузов Минска во время мероприятия «Открытый микрофон с Президентом», рассказал о своей самой экстремальной командировке за рубеж, передает корреспондент БЕЛТА.



Глава государства отметил, что все его командировки в некотором смысле можно назвать экстремальными, ведь за протокольными мероприятиями скрываются порой очень напряженные переговоры.

Лукашенко о приоритетах будущей пятилетки: достойные условия труда, зарплата, соцподдержка Лукашенко поделился размышлениями о том, кто мог бы возглавить Беларусь после него Лукашенко о своем отношении к рейтингам: это ничто, потому что они сильно политизированы «Наверное, самой экстремальной была командировка в прошлом году, когда мы в Китай, а потом нам в Африку пришлось лететь, через всю Африку», — рассказал Александр Лукашенко.



По пути из КНР в Африку Президент остановился в Объединенных Арабских Эмиратах, где провел еще несколько рабочих встреч. «Потом улетели на восток Африки, с востока — на запад Африки, с запада — опять на восток. Кенией мы, по-моему, закончили. И опять вернулись в Эмираты, встретились с Президентом, договорились о каких-то вопросах. На это, по-моему, больше недели ушло. Это действительно была экстремальная поездка, тем более что это жаркие страны. А я человек северный, можно сказать, я ненавижу жару вообще. Эти дни для меня были испытанием», — признался глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что не любит командировки и очень трудно переносит длительные поездки за рубеж. «Поэтому я ни разу за все свои президентские годы по-настоящему в отпуске не был. Только дома я могу отдохнуть, хотя трудно сказать, что тут отдых. Я очень люблю свою страну, люблю ее природу. Уникальное место, где мы живем», — подчеркнул Президент. Студенты уточнили у главы государства, считает ли он экстремальным свой визит в Югославию в 1999 году. В те годы страна подвергалась постоянным бомбежкам. Эти события Президент назвал фашизмом со стороны НАТО.



«Слушайте, Белград…. Я уже про это и забыл!» — сказал Александр Лукашенко.

Альянс так и не гарантировал безопасность полета белорусского борта в Югославию. Более того, абсолютно пренебрег и тем обстоятельством, что руководитель другой страны находится в Белграде, осуществив авианалеты.

«Подлетаем к границе Югославии, ко мне заходит командир экипажа и говорит: “Товарищ Президент, нам приказано опуститься на высоту до километра”. Я понял, что это такое. Они думали, что я развернусь: это запредельно опасно. Я говорю: “Опускайся”. Он на меня смотрит: “Собьют!” Я говорю: “Не собьют, опускайся”. И вот я сижу у иллюминатора и смотрю: такое впечатление, что мы скользим по верхушкам деревьев. Видят, что мы не испугались. Мы подлетаем к аэродрому — они начали бомбить Югославию, ракеты летают. Приземляемся под эту канонаду. Я даже не знал, что некоторые из наших даже парашюты с собой взяли. Это была такая экстремальная поездка. Сербы это оценили и ценят до сих пор», — вспомнил глава государства. -0-