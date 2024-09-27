Politico: в США иранцам предъявили обвинения в хакерской атаке на штаб Трампа

Позже постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал утверждения американских спецслужб о вмешательстве Тегерана в президентскую кампанию в США необоснованными. Иравани потребовал от американских властей подкрепить их обвинения доказательствами, чтобы получить четкий ответ со стороны Тегерана. По словам постпреда, чем чаще Вашингтон твердит об иранском вмешательстве, тем более безосновательными становятся эти заявления.