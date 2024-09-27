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Раис Татарстана призвал упорядочить работу с мигрантами

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к упорядочиванию работы с мигрантами, подчеркнув важность этого вопроса для обеспечения трудовых ресурсов на предприятиях. Он сделал это заявление в своем послании к Государственному Совету республики.

Источник: РИА "Новости"

Минниханов отметил, что ограничение числа мигрантов может усугубить ситуацию на рынке труда. Вместо этого необходимо комплексное решение проблемы, включая вопросы жилья, обучение мигрантов и контроль за соблюдением ими правил. Он также подчеркнул важность соблюдения условий трудовых договоров.

Рустам Минниханов предложил депутатам Госсовета и Госдумы разработать законодательные инициативы. Эти инициативы должны касаться усиления ответственности за нарушение режима пребывания иностранных граждан и регулирования работы рекрутинговых агентств. Кроме того, он предложил аннулировать патенты для иностранных работников за несоблюдение условий трудового договора.