Раис Татарстана призвал упорядочить работу с мигрантами

Минниханов отметил, что ограничение числа мигрантов может усугубить ситуацию на рынке труда. Вместо этого необходимо комплексное решение проблемы, включая вопросы жилья, обучение мигрантов и контроль за соблюдением ими правил. Он также подчеркнул важность соблюдения условий трудовых договоров.
Рустам Минниханов предложил депутатам Госсовета и Госдумы разработать законодательные инициативы. Эти инициативы должны касаться усиления ответственности за нарушение режима пребывания иностранных граждан и регулирования работы рекрутинговых агентств. Кроме того, он предложил аннулировать патенты для иностранных работников за несоблюдение условий трудового договора.