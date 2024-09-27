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Минниханов: «Ансат» должен выйти на рынок с полной заменой импорта

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о завершении модернизации Казанского вертолетного завода и подчеркнул необходимость вывести вертолет «Ансат» на рынок в полностью импортозамещенном формате. Об этом он заявил в своем ежегодном послании Государственному Совету Татарстана.
Источник: РИА "Новости"

Руководитель региона подчеркнул, что на заводе запущен крупнейший производственно-учебный центр и построены новые корпуса. Важно завершить все процедуры по подготовке «Ансата». Также в этом году запланирован выпуск нового типа вертолета Ми-34.

Рустам Минниханов также обратил внимание на Казанский авиационный завод, где идет модернизация производства самолетов Ту-214. Он отметил, что необходимо ввести в эксплуатацию новые производственные мощности, включая цехи окончательной сборки и механической обработки.