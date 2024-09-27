Минниханов: В этом году количество беспилотников «КамАЗ» увеличится до 18

С прошлого года тягачи «КамАЗ-54901» уже перевозят грузы по трассе М-11 «Нева». К 2025 планируется увеличить количество беспилотников до 50. Минниханов также отметил, что тестирование автономного движения будет расширено на трассах М-12 и М-4 «Дон».