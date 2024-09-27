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Минниханов: В этом году количество беспилотников «КамАЗ» увеличится до 18

В этом году «КамАЗ» планирует увеличить количество беспилотных высокоавтоматизированных тягачей до 18. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании к Государственному Совету республики.

Источник: РИА "Новости"

С прошлого года тягачи «КамАЗ-54901» уже перевозят грузы по трассе М-11 «Нева». К 2025 планируется увеличить количество беспилотников до 50. Минниханов также отметил, что тестирование автономного движения будет расширено на трассах М-12 и М-4 «Дон».

Кроме того, «КамАЗ» развивает технологии водородного топлива, создавая автобусы и опытные образцы грузовиков на его основе. Проект электромобиля АТОМ находится на завершающей стадии, серийное производство начнется в следующем году.

Дочернее предприятие «ЦФ Кама» продолжает локализацию комплектующих, собрав прототип отечественной автоматизированной коробки передач, планируемый к запуску в 2025. Также компания «Соллерс» работает над производством легких коммерческих грузовиков «Атлант» и дизельных двигателей. Минниханов подчеркнул необходимость выполнения обязательств по локализации автомобилей и двигателей.