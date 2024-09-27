Токаев ознакомился с инновациями в лицее Туркестана

В настоящее время в Туркестанской области в рамках национального проекта «Комфортная школа» ведется строительство 29 школ на 14 тыс. учащихся. Кроме этого, за счет средств, изъятых у лиц, осужденных за коррупцию, будет построено 20 объектов образования, 13 из которых планируется сдать в этом году. До конца года будет полностью решена проблема 4 аварийных и 5 трехсменных школ региона.