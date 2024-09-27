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Токаев ознакомился с инновациями в лицее Туркестана

Глава государства посетил лицей-интернат «Білім-Инновация», передает DKnews.kz.

Источник: Акорда

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с особенностями образовательного процесса и научно-исследовательскими проектами учащихся.

Как рассказали Президенту, приоритетным в учебном заведении является естественно-математическое направление. Занятия по физике, химии, биологии, математике и информатике проводятся на английском языке. Преподаватели ориентированы на академические достижения воспитанников, многие из которых становятся призерами республиканских и международных предметных олимпиад, а также спортивных соревнований.

В начале года было введено в эксплуатацию новое здание и лицей-интернет переехал из Кентау в Туркестан. Сейчас здесь обучаются более 500 человек.

Президент осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал, побеседовал с детьми.

Глава государства отметил, что будущее нашей страны находится в руках молодого поколения, и пожелал учащимся успехов в учебе.

В настоящее время в Туркестанской области в рамках национального проекта «Комфортная школа» ведется строительство 29 школ на 14 тыс. учащихся. Кроме этого, за счет средств, изъятых у лиц, осужденных за коррупцию, будет построено 20 объектов образования, 13 из которых планируется сдать в этом году. До конца года будет полностью решена проблема 4 аварийных и 5 трехсменных школ региона.

образование