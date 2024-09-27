По программе импортозамещения в Башкирии выделили 593 земельных участка

Как сообщили в правительстве РБ, это позволило республике привлечь свыше 37 миллиардов инвестиций.
«Государство стремится упростить процесс получения таких участков как на федеральном, так и на региональном уровнях. Один из способов — получение земельного участка без торгов для производства импортозамещающей продукции, где земли должны быть использованы по целевому назначению: их нельзя передавать в субаренду, изменять вид разрешенного использования, учитывать в уставном капитале хозяйственного товарищества или общества либо использовать как паевый взнос в производственный кооператив», — прокомментировал замминистра земельных и имущественных отношений региона Артур Аманбаев.
Известно, что меру утвердило правительством России в 2022 году для смягчения экономических последствий международных санкций. В Башкирии поддержка ведется по линии сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, текстильных изделий, красок, химических веществ, лекарств, электрического оборудования, мебели
«Существует также возможность получения земельных участков без проведения торгов для приоритетных инвестиционных проектов, где инвестор разрабатывает свой проект и озвучивает его на “Инвестчасе”. В настоящее время было выделено 36 земельных участков общей площадью свыше 182 га. Процесс рассмотрения проекта занимает 30 дней, после чего также требуется 30 дней для оформления и предоставления земельного участка», — добавил Аманбаев.