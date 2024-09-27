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По программе импортозамещения в Башкирии выделили 593 земельных участка

В Башкирии на льготных условиях по программе импортозамещения выделили 593 земельных участка для бизнеса.

Источник: Башинформ

Как сообщили в правительстве РБ, это позволило республике привлечь свыше 37 миллиардов инвестиций.

«Государство стремится упростить процесс получения таких участков как на федеральном, так и на региональном уровнях. Один из способов — получение земельного участка без торгов для производства импортозамещающей продукции, где земли должны быть использованы по целевому назначению: их нельзя передавать в субаренду, изменять вид разрешенного использования, учитывать в уставном капитале хозяйственного товарищества или общества либо использовать как паевый взнос в производственный кооператив», — прокомментировал замминистра земельных и имущественных отношений региона Артур Аманбаев.

Известно, что меру утвердило правительством России в 2022 году для смягчения экономических последствий международных санкций. В Башкирии поддержка ведется по линии сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, текстильных изделий, красок, химических веществ, лекарств, электрического оборудования, мебели и т. д.

«Существует также возможность получения земельных участков без проведения торгов для приоритетных инвестиционных проектов, где инвестор разрабатывает свой проект и озвучивает его на “Инвестчасе”. В настоящее время было выделено 36 земельных участков общей площадью свыше 182 га. Процесс рассмотрения проекта занимает 30 дней, после чего также требуется 30 дней для оформления и предоставления земельного участка», — добавил Аманбаев.

экономика