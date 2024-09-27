По программе импортозамещения в Башкирии выделили 593 земельных участка

«Государство стремится упростить процесс получения таких участков как на федеральном, так и на региональном уровнях. Один из способов — получение земельного участка без торгов для производства импортозамещающей продукции, где земли должны быть использованы по целевому назначению: их нельзя передавать в субаренду, изменять вид разрешенного использования, учитывать в уставном капитале хозяйственного товарищества или общества либо использовать как паевый взнос в производственный кооператив», — прокомментировал замминистра земельных и имущественных отношений региона Артур Аманбаев.