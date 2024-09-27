Глава Башкирии ушел в плановый отпуск

Напомним, что до конца года в Уфе пройдёт целый ряд масштабных мероприятий. В их числе — международный форум «Россия — спортивная держава» с заседанием Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, а также юбилейный XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В пресс-службе пояснили, что все эти события требуют большой подготовки и внимания со стороны Главы республики.