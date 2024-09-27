Лукашенко поделился мыслями об идеальном президенте

Белорусский лидер, вспомнив свое известное высказывание «президентами не становятся, президентами рождаются» отметил, что никого не хочет обидеть и посоветовал «не соваться в эту сферу» без «президентских» свойств и качеств.
«Я много сейчас думаю, естественно, переходный период, понимаю, что кто-то придет после меня, будет руководить страной. Плохо, хорошо (…) Это вы потом оцените, сравнивая. Все познается в сравнении».
Он заметил, что потенциальные кандидаты в президенты сейчас у всех на виду.
«У вас меньше, а у меня-то они все на глазах, начиная от вашего ректора и заканчивая премьер-министром, руководителями парламента нашего. Вот они все на глазах», — сказал глава государства.
Идеальный президент
Президент признался: если бы его спросили, он бы не смог посоветовать какого-то конкретного человека на самый высший пост в стране. Но добавил, что все те, кто сейчас на виду, обладают уникальными качествами.
«Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я подумал: вот если бы в одном человеке эти качества соединить, уникальный бы был человек и идеальный бы был президент», — поделился мыслями Лукашенко.
Но, как подчеркнул глава государства, главное — это опыт. Он отметил, что в последнее время он стал назначать на руководящие посты относительно молодых людей, и в этом есть необходимость.
«И мой опыт, моя жизнь президентская позволили мне этих людей увидеть в деле. Они выросли у меня на глазах. И, назначая, я понимаю, что у того или иного человека есть опыт», — подчеркнул белорусский лидер.