NYT: «звезда» Зеленского гаснет на Капитолийском холме

Когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конгресс США менее двух лет назад, его ждали толпы людей, бурные овации и пакет помощи на сумму около 50 млрд долларов, говорится в статье The New York Times.
В этот раз его прием на Капитолийском холме был гораздо более сдержанным: несколько десятков законодателей толпились с ним за закрытыми дверями, в то время как спикер палаты представителей Джеймс Джонсон пренебрегал им.
Многие считают Зеленского самым убедительным защитником Украины, способным прорываться сквозь партийные дебри в конгрессе с призывами ускорить поставки оружия и других видов помощи Киеву.
Украина сейчас осваивает пакет военной помощи на сумму около 61 млрд долларов, который американский конгресс одобрил весной и который Пентагон пытается исчерпать до того, как президент Джо Байден покинет свой пост. В четверг Байден объявил, что США отправят Украине вооружение на 8 млрд долларов, включая планирующие бомбы, ракеты ПВО и дополнительную батарею Patriot.
В четверг украинский президент провел две встречи в Капитолии, сначала ответив на вопросы двухпартийной группы из примерно 20 сенаторов, включая Чака Шумера, демократа из Нью-Йорка и лидера большинства, и Митча Макконнелла, республиканца из Кентукки и лидера меньшинства. Затем он встретился с двухпартийной группой из примерно десятка членов палаты, включая лидера меньшинства Хакима Джеффриса.
Зеленский имел несчастье прибыть на Капитолийский холм утром после того, как обе палаты конгресса объявили перерыв в работе на предвыборный сезон, что стало причиной низкой посещаемости. Примечательно, что лидеры конгресса мало что сделали для того, чтобы повысить значимость визита Зеленского: ни Шумер, ни Макконнелл, ни Джеффрис не обращались к СМИ лично или с помощью заявлений в электронном виде, как это происходило в ходе предыдущих визитов президента Украины.
Почти все законодатели, посетившие сессию с участием Зеленского, ранее неоднократно голосовали в поддержку военной помощи Украине.
В среду спикер палаты представителей Джонсон, республиканец из Луизианы, потребовал, чтобы Зеленский отозвал своего посла в США из-за организации поездки на завод в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, где производятся 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые являются основным продуктом военной машины Украины.
Тогда же председатель Комитета по надзору в палате представителей Джеймс Комер, республиканец из Кентукки, инициировал расследование того, не использовала ли администрация Байдена государственные средства не по назначению, предоставив Зеленскому для поездки на завод американский военный самолет.
«Завод находится в политически колеблющемся штате, руководил экскурсией высокопоставленный политический представитель Камалы Харрис, и там не было ни одного республиканца», — написал Джонсон в письме Зеленскому, назвав его визит на завод «недальновидным и преднамеренным политическим шагом».
Джонсон в письме также посетовал на то, что Зеленский позволил себе нападки в New Yorker на сенатора-республиканца Джеймса Дэвида Вэнса, которого назвал «слишком радикальным». Эти эпизоды разочаровали некоторых сторонников украинского президента из числа республиканцев.
Это лишний раз напоминает о трудностях, с которыми может столкнуться Зеленский в ближайшие месяцы, если республиканцы возьмут полный контроль над конгрессом и если бывший президент Дональд Трамп, который открыто заявляет о своем несогласии с вооружением Украины, победит на выборах.
Джонсон под давлением правых республиканцев, выступающих против финансирования военных усилий Украины, в течение нескольких месяцев сопротивлялся попыткам внести законопроект о военной помощи в палату представителей.
Зеленский, посетивший Капитолийский холм в сентябре и декабре прошлого года, видимо, осознавал трудности с одобрением помощи Украине и в этот раз старательно избегал просить законодателей одобрить любую дополнительную помощь.