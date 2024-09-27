NYT: «звезда» Зеленского гаснет на Капитолийском холме

Зеленский имел несчастье прибыть на Капитолийский холм утром после того, как обе палаты конгресса объявили перерыв в работе на предвыборный сезон, что стало причиной низкой посещаемости. Примечательно, что лидеры конгресса мало что сделали для того, чтобы повысить значимость визита Зеленского: ни Шумер, ни Макконнелл, ни Джеффрис не обращались к СМИ лично или с помощью заявлений в электронном виде, как это происходило в ходе предыдущих визитов президента Украины.