Лукашенко о конфликте в Украине: и так уже наворотили выше крыши, надо договариваться

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно прекращать конфликт в Украине и договариваться о мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со студентами в БГУИР, передает корреспондент БЕЛТА.

«Есть определенные границы, рамки. Нам надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну. Слушайте, какая война была Вторая мировая и Великая Отечественная. Беларусь вообще уничтожили. И мы вроде уже, ваше поколение, даже мое, с немцами нормально разговаривали. То есть память человеческая, какая бы она ни была, все-таки отшлифовывает, зарубцовывает эти раны. Точно так и с украинцами. Только дальше не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция», — заявил белорусский лидер.

«И мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определенным каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — подчеркнул Президент.



По его словам, эта война выгодна Америке. «Очень выгодно. Россия — это не главное. Надо Европу отстроить. Вы не думайте, что американцы и европейцы — это одна семья. Американцам сильная Европа не нужна. Пускай эта Европа воюет там в Украине и прочее, они им деньги дадут — станок включили, напечатали. Инфляция легла на весь мир по доллару. Они печатают деньги. Вот еще миллиарды выделили Володе Зеленскому: “Иди, воюй!” Тем более это же они (США. — Прим. БЕЛТА) развивают свой ВПК, поставляют оружие. А деньги остаются в США». При этом воевать сами США не хотят, ведь американское общество плохо реагирует, когда в страну возвращаются цинковые гробы. «Поэтому прокси-война. Вот пускай украинцы дохнут там, пусть убивают друг друга с русскими, пусть воюют, а мы (американцы. — Прим. БЕЛТА) им дадим чем воевать», — заметил белорусский лидер.



Александр Лукашенко напомнил свой тезис о том, что высокотехнологичная Западная Европа могла бы вместе с богатой ресурсами Россией успешно развиваться. Сейчас же, наоборот, в Германии вынуждены закрывать производства, так как не выдерживают конкуренции. «Надо было не взрывать “Северный поток”, газ по которому должны были поставить в Германию (строили же россияне с немцами эти потоки). А надо было делать все, чтобы газ шел по этим трубам в Германию. Дешевый газ», — заметил Президент. -0-