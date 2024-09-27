Лукашенко пригрозил применением ядерного оружия в случае нападения НАТО

«Я <…> говорил, что нападение на Беларусь — это третья мировая война. Спасибо, недавно [президент РФ Владимир] Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что [в случае] нападения на Россию и Беларусь мы применяем ядерное оружие, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА. — Он подтвердил мои слова. В этом суть моего заявления. Как только они нападают на нас, НАТО есть НАТО, американцы и поляки — они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается».
«Мы применим ядерное оружие — нам могут ответить. И России в том числе, поэтому она применит весь арсенал. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия — это государственная граница. Наступили на нее — ответ будет мгновенным», — заявил белорусский лидер.
По его словам, Минск готовится к такому развитию событий. «Я честно и откровенно об этом говорю», — добавил Лукашенко.