В Татарстане избрали восемь мировых судей

Мировыми судьями без ограничения срока полномочий стали Рузия Исламова (судебный участок № 2 по Актанышскому судебному району РТ), Ленар Мулюков (судебный участок № 1 по Алькеевскому судебному району РТ), Алмаз Ягфаров (судебный участок № 4 по Альметьевскому судебному району РТ), Марат Ибрагимов (судебный участок № 4 по Ново-Савиновскому судебному району Казани), Ильнар Камалиев (судебный участок № 1 по Новошешминскому судебному району РТ) и Айгуль Дильмиева (судебный участок № 1 по Тукаевскому судебному району РТ).