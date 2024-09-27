Военным пенсионерам проиндексируют пенсии в октябре

«Для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%. Таким образом, пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%», — говорится в сообщении.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта мера коснется около 2,8 миллионов человек.
«Выполнение социальных обязательств — это безусловный приоритет государства».
Кроме того, на 5,1% будет увеличена оплата труда работникам федеральных госучреждений. Речь идет о сотрудниках медицинских клинических центров, преподавателях федеральных вузов, работниках гидрометеорологической службы, о тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры и других, а также о гражданском персонале силовых ведомств.
Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что индексировать пенсии россиян в следующем 2025 году будут дважды.
Индексировать пенсии будут гражданам, получающим выплаты по старости, в случае потеря кормильца, а также из-за инвалидности. По словам эксперта, первый этап индексации пройдет на месяц позже традиционного: не с 1 января, а с 1 февраля. Размер перерасчета привяжут к уровню прошлогодний инфляции. Он составит 4,5 процента. Второй этап индексации намечен на 1 апреля 2025 года — на 2,2 процента.