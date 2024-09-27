Военным пенсионерам проиндексируют пенсии в октябре

Индексировать пенсии будут гражданам, получающим выплаты по старости, в случае потеря кормильца, а также из-за инвалидности. По словам эксперта, первый этап индексации пройдет на месяц позже традиционного: не с 1 января, а с 1 февраля. Размер перерасчета привяжут к уровню прошлогодний инфляции. Он составит 4,5 процента. Второй этап индексации намечен на 1 апреля 2025 года — на 2,2 процента.