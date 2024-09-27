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С какими документами можно голосовать на выборах и референдуме: ЦИК Молдовы дал разъяснения

Избирательные участки будут открыты в 07:00, а завершение голосования объявят в 21:00.

Источник: Комсомольская правда

20 октября текущего года граждане Республики Молдова примут участие в двух важных избирательных процессах: президентских выборах и референдуме президента Санду об изменении Конституции.

На избирательных участках люди должны иметь при себе следующие документы: удостоверение личности с вкладышем, временное удостоверение личности или паспорт, даже если срок его действия истек.

Эту информацию представила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), которая также опубликовала информационное видео по этому вопросу.

«Для студентов и учащихся, имеющих право голоса: если ты учишься в населенном пункте, где у тебя нет прописки по месту жительства или временной регистрации, ты можешь голосовать на любом участке в этом населенном пункте. Тебе понадобится удостоверение личности и студенческий/ ученический билет, выданный учебным заведением в этом населенном пункте», — отмечает ЦИК.

Напомним, что для выборов 20 октября текущего года было создано 2 221 избирательный участок. Из них:

— 1 957 избирательных участков в избирательных округах страны,

— 30 избирательных участков для избирателей из населенных пунктов на левом берегу Днестра и.

— 234 избирательных участка — для граждан с правом голоса, находящихся за границей, за исключением тех граждан Молдовы, которые находятся в России, — их лишили права выбора, открыв только 5 избирательных участков на полмиллиона наших соотечественников в РФ. В настоящее время ПАС решило сократить количество участков с 5 до 2 (!).

— В Кишиневе, включая пригороды, избиратели смогут проголосовать на 306 участках.

Избирательные участки будут открыты в 07:00, а завершение голосования объявят в 21:00.