С какими документами можно голосовать на выборах и референдуме: ЦИК Молдовы дал разъяснения

«Для студентов и учащихся, имеющих право голоса: если ты учишься в населенном пункте, где у тебя нет прописки по месту жительства или временной регистрации, ты можешь голосовать на любом участке в этом населенном пункте. Тебе понадобится удостоверение личности и студенческий/ ученический билет, выданный учебным заведением в этом населенном пункте», — отмечает ЦИК.