Токаев отметил заслуги Назарбаева

Благодаря первому президенту Туркестан стал красивым и чистым городом, сказал Токаев на встрече с общественностью региона. По его словам, в этом есть заслуга Нурсултана Назарбаева, придавшего Туркестану статус областного центра.
Также Токаев отметил, что в Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет.
«Все вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски. Здесь, в Туркестанской области, живут представители 50 национальностей. Я всем благодарен за дружбу, за упорный труд во имя развития нашего государства».
Токаев поблагодарил ветеранов Туркестанской области и призвал сообща работать во благо Казахстана.