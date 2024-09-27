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Токаев отметил заслуги Назарбаева

АСТАНА, 27 сен — Sputnik. Токаев отметил заслуги Назарбаева, посещая Туркестанскую область.

Источник: Ақорданың баспасөз қызметі

Благодаря первому президенту Туркестан стал красивым и чистым городом, сказал Токаев на встрече с общественностью региона. По его словам, в этом есть заслуга Нурсултана Назарбаева, придавшего Туркестану статус областного центра.

Также Токаев отметил, что в Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет.

«Все вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски. Здесь, в Туркестанской области, живут представители 50 национальностей. Я всем благодарен за дружбу, за упорный труд во имя развития нашего государства».

подчеркнул Токаев.

Токаев поблагодарил ветеранов Туркестанской области и призвал сообща работать во благо Казахстана.